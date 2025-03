Incendio in un garage a Camaro, fiamme vicino alle case

Paura tra i residenti e pronto intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Intorno alle 21.20 panico a Camaro Superiore. Come si evince dalla foto di un cittadino su Facebook, l’incendio di un garage al civico n. 2 di via Calatella ha creato il panico tra i residenti perché le fiamme erano vicino alle abirazioni. La strada è stata bloccata e hanno interrotto l’energia elettrica in zona. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco.

Indagini in corso sulle cause da parte della polizia.

Foto di Patrizio Marino da Fb.