Incidente a Capo d'Orlando, muore 81enne - Tempostretto

Sabato scorso era stato portato al Papardo di Messina, troppo gravi le ferite riportate

Stava percorrendo via Cordovena, a Capo d’Orlando, in sella alla sua bicicletta elettrica, quando è stato urtato da un’auto ed è caduto a terra, riportando gravi ferite. L’81enne Giuseppe Bruno, sabato scorso, aveva riportato gravi ferite ed era stato portato prima all’ospedale di Sant’Agata Militello e poi in elisoccorso al Papardo di Messina. Dopo una settimana non ce l’ha fatta.

Bruno, ex appuntato dei carabinieri, era originario di Barcellona ma viveva a Capo d’Orlando.

La Polizia Locale sta ricostruendo le cause dell’incidente, anche con l’aiuto delle telecamere della zona. Inchiesta aperta dalla Procura di Patti.