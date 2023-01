Incidente a Ganzirri, giovane in codice giallo al Papardo - Tempostretto

La polizia municipale sul luogo, in via Consolare Pompea, per accertare le cause della caduta con il motorino

MESSINA – Incidente in via Consolare Pompea, al semaforo nei pressi di Ganzirri. Un giovane, classe 1995, ha avuto un incidente autonomo in motorino. L’ambulanza che staziona all’ospedale Papardo era impegnata in un altro soccorso, stasera 28 gennaio, e si è dovuto attendere l’arrivo di un’altra. Il giovane è ora al Papardo, con codice giallo, e le sue condizioni sembrano non preoccupanti. Sul luogo la polizia municipale per accertare le cause dell’impatto a terra.

