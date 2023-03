Incidente a Letojanni, è morto al Policlinico il 67enne Giovanni Fascetta: donati gli organi - Tempostretto

L'uomo era in sella alla sua bici, quando si è scontrato con un'auto finendo rovinosamente a terra

MESSINA – Si è spento oggi al Policlinico di Messina il 67enne Giovanni Fascetta, di Letojanni, coinvolto giovedì scorso in un incidente stradale all’incrocio tra la via Monte Bianco e la Statale 114. L’uomo stava imboccando la Statale in sella alla sua bici quando si è scontrato con un’autovettura che stava effettuando una manovra in retromarcia, in uscita da un parcheggio. Il 67enne è finito a terra sbattendo violentemente la testa. Condotto in codice rosso al Policlinico, era stato operato e poi ricoverato in Terapia intensiva. Purtroppo non ce l’ha fatta: oggi è giunta la notizia del suo decesso. Gli organi sono stati prelevati e verranno donati. La donna alla guida dell’autovettura coinvolta nel sinistro, una 47enne di Letojanni, sarà adesso indagata per omicidio stradale.