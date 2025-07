Incidente a Lipari, dopo 12 giorni muore il dentista Orazio Ischia

58 anni, si era trasferito trent'anni fa da Messina a Lipari

La comunità eoliana è in lutto per la scomparsa di Orazio Ischia, il dentista di 58 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale lo scorso 28 giugno a Lipari. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, Ischia è deceduto ieri mattina, gettando nello sconforto non solo l’isola che lo aveva adottato, ma l’intero arcipelago.

L’incidente si era verificato sulla bretella che conduce alla via Falcone-Borsellino, quando la moto condotta da Ischia si è scontrata frontalmente con un ciclomotore. Orazio Ischia, originario di Messina, si era trasferito a Lipari circa trent’anni fa, diventando un volto noto e stimato professionista dell’isola. La sua morte ha lasciato un profondo vuoto e un’ondata di commozione ben oltre i confini di Lipari.

Nel frattempo, il giovane isolano alla guida del ciclomotore coinvolto nell’incidente è ancora ricoverato al Policlinico di Messina, dove ha subìto un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano sotto osservazione.