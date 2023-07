Un turista australiano si sarebbe schiantato contro un pilastro in cemento ma i rilievi sono in corso

TAORMINA – Incidente mortale stasera a Taormina. Un turista australiano a bordo di un motorino avrebbe perso il controllo del mezzo, ma i rilievi sono in corso, e si è schiantato contro un pilastro in cemento armato. Il tutto all’interno della galleria vicina al parcheggio “Lumbi”, in via Garipoli.

Sul luogo gli agenti del commissariato.