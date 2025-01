Incidente allo svincolo di Giostra, “è allarme sicurezza”

Messina. Il consigliere La Fauci dopo l'episodio di stasera: "Bisogna prevenire i pericoli"

MESSINA – Incidente autonomo stasera allo svincolo di Giostra. Nell’inmboccarlo, un’auto è finita sopra l’attuale spartitraffico. Il tutto senza gravi conseguenze per l’autombilista. Sottolinea il consigliere di Ora Sicilia Giandomenico La Fauci: “Un altro incidente, l’ennesimo. Troppe volte ho segnalato come pericoloso il tratto di strada che immette nello svincolo di Giostra. E questo nuovo incidente dimostra ancora una volta l’urgenza di intervenire sulla sicurezza”.

“Scarse illuminazione e segnaletica in attesa di una rotatoria”

Prosegue il vicepresidente del Consiglio comunale: “In attesa della realizzazione della rotatoria, il cui progetto esiste già, è necessario intervenire subito per migliorare l’illuminazione – oggi gravemente insufficiente – e predisporre una segnaletica a terra più chiara ed efficace, magari luminosa. Non possiamo continuare ad attendere che si verifichino incidenti prima di agire con misure concrete. La sicurezza stradale deve essere una priorità e non un’opzione”.