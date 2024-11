Viale Giostra, finalmente la nuova segnaletica alla base dello svincolo FOTO

Lavori conclusi e viabilità più sicura. In attesa di una rotatoria...

Le vecchie linee sono state cancellate e sostituite da quelle nuove. Dopo il caos degli ultimi tempi, ora la viabilità alla base dello svincolo di Giostra è tornata regolare. Chi sale dal viale Giostra e deve entrare in tangenziale non è più obbligato a salire oltre e invertire la marcia ma può direttamente svoltare a sinistra.

Le precedenze sono regolate dagli stop e, se saranno rispettate le regole del codice stradale, non dovrebbero esserci particolari problemi. Per una maggiore sicurezza, in realtà, molti cittadini e alcuni consiglieri comunali e di quartiere chiedevano la realizzazione di una rotatoria. Ma bisognerà aspettare e, per ora, affidarsi al buon senso dei guidatori.

Il nuovo viadotto Ritiro è stato aperto lo scorso 8 agosto, subito prima della pausa estiva, ma sul viale Giostra alto non era ancora stata ripristinata la viabilità originaria. Negli ultimi anni, infatti, era stata disposta una viabilità di emergenza, con obbligo di allungare sia in direzione mare, fino alla rotatoria “Maestri del lavoro”, sia in direzione monte.

Si è dovuto attendere due mesi, fino al 9 ottobre, per l’inizio dei lavori, e un altro mese per l’esecuzione.

Rampe Giostra – Annunziata

Resterà l’obbligo di scendere fino alla rotatoria “Maestri del lavoro”, invece, in uscita dallo svincolo di Giostra, per dirigersi verso la galleria San Jachiddu. Anche lì sarebbe utile una rotatoria, pure se, in futuro, alla galleria San Jachiddu si potrà arrivare direttamente dalla tangenziale, tramite le famigerate rampe mai aperte perché con difetti di costruzione. In questo caso il progetto dovrebbe essere pronto entro novembre, con l’obiettivo di pubblicare la gara d’appalto a gennaio.