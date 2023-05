Incidente di Camaro, si è costituito l'investitore: era ai domiciliari e senza patente - Tempostretto

Svolta nelle indagini sullo scontro auto-scooter di ieri sera

MESSINA – Messo alle strette dalle indagini in corso, si è presentato ai carabinieri della stazione di Camaro l’uomo che ieri sera ha investito una 23enne a bordo di uno scooter, ricoverata in gravissime condizioni al Policlinico. L’investitore si è presentato con il suo avvocato alla stazione Carabinieri di Camaro. Si tratta di soggetto agli arresti domiciliari e con patente revocata. Dall’esame del suo veicolo emerge lo scontro col ciclomotore e saranno effettuati ulteriori accertamenti sulla responsabilità del sinistro.

Su ordine del Pm, l’investitore rimarrà agli arresti domiciliari, che aveva violato, in attesa di ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.