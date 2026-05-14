 Incidente frontale tra due auto a S. Margherita, due donne ferite

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Redazione

Incidente frontale tra due auto a S. Margherita, due donne ferite

giovedì 14 Maggio 2026 - 15:17

L'impatto a Messina intorno a mezzogiorno. Più critiche le condizioni di una delle due ferite

MESSINA – Un sorpasso e poi l’impatto frontale fra due auto sulla Ss 114 all’altezza di Santa Margherita. Un incidente è avvenuto oggi intorno a mezzogiorno a Messina e sono rimaste ferite due donne. Lo scontro fra le due macchine, e il coinvolgimento di una terza, ha avuto serie conseguenze. I vigili del fuoco hanno infatti estratto le donne dalle automobili e sono intervenuti gli operatori del pronto soccorso, che le hanno trasportate al pronto soccorso del Policlinico. Più critiche le condizioni di una delle due ferite.

Peugeot 308, Lancia Lybra e Lancia Ypsilon le macchine coinvolte. Sul posto la polizia municipale guidata dal comandante Giovanni Giardina. Indagini in corso.

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