Incidente in cantiere a Sant’Alessio, grave operaio catanese

Il 50enne è in codice rosso al Policlinico di Messina. Guasto all'eliambulanza durante il soccorso

Sono considerate gravi le condizioni dell’operaio catanese di 50 anni rimasto ferito nell’infortunio avvenuto stamane in un cantiere edile di Sant’Alesso Siculo. L’uomo ha subito un forte trauma cranico e il personale del 118 arrivato sul posto ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’eli ambulanza non è però riuscita ad atterrare per un guasto e il malcapitato è stato ritrasferito sul mezzo. Poi la corsa al Policlinico dove è stato ricoverato in codice rosso. Si attendono ora gli esiti dei primi accertamenti.

L’elicottero era atterrato regolarmente a Santa Teresa di Riva poi però non è più riuscito a decollare. Si pensa ad un guasto alle turbine, ostruite forse dal materiale sollevato dal terreno nel corso delle operazioni di atterraggio. Saranno ora i carabinieri di Taormina a verificare l’accaduto.