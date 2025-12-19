 Messina. Stasera i Patagarri e Sarafine in piazza Duomo

Messina. Stasera i Patagarri e Sarafine in piazza Duomo

Redazione

Messina. Stasera i Patagarri e Sarafine in piazza Duomo

venerdì 19 Dicembre 2025 - 08:00

Concerto gratuito offerto da Caronte & Tourist a sostegno della Lega del Filo D’Oro

MESSINA – Tutto pronto per il grande evento musicale gratuito offerto da Caronte & Tourist, che stasera, venerdì 19 dicembre dalle ore 21, farà ballare il pubblico di Piazza Duomo a Messina. Protagonisti della serata I Patagarri, il travolgente gruppo swing-jazz finalista di X Factor 2024, e Sarafine, cantautrice e producer calabrese vincitrice di X Factor 2023.

L’evento si aprirà alle ore 20.20 con i ritmi del Dj Set di Izzy Dora e, a seguire, con la giovane soprano messinese Mary Mazzullo.

Dalle 21 saliranno sul palco due talenti emergenti della scena musicale italiana: Basim, promettente artista siciliano classe 2003, e Sergio Andrei, cantautore romano vincitore di Area Sanremo 2023 con il brano Rockstar.

Alle 21.30 sarà la volta de I Patagarri, la band milanese che con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente ha conquistato il pubblico di X Factor 2024. Il loro brano più famoso “Caravan” è un vero e proprio grido di libertà e un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini. Dopo il successo straordinario dell’ultimo tour (che ha visto triplicare le date all’Hacienda e all’Alcatraz di Milano) la band ha partecipato al Concertone del Primo Maggio 2025 e pubblicato l’album di esordio “L’ultima ruota del caravan”.

Intorno alle 23 si apriranno le danze con il DJ set di Sarafine. La cantautrice nel 2023 ha vinto l’edizione di X Factor Italia con il brano Malati di Gioia, conquistando pubblico e critica. Dopo un tour estivo di oltre 20 date nei principali festival italiani e la pubblicazione dell’EP Un trauma è per sempre, l’artista calabrese ha annunciato a ottobre il nuovo Club Tour invernale 2025, registrando immediatamente il tutto esaurito in tutte le date.

L’evento, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario del Gruppo Caronte & Tourist, fa parte di Onde Sonore, la storica kermesse musicale e benefica di C&T che per l’undicesima edizione approda sulla terraferma con una formula rinnovata. L’intera serata sarà dedicata alla raccolta fondi per la Lega del Filo d’Oro, fondazione che da oltre sessant’anni assiste, educa, riabilita e sostiene le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale. Durante il concerto il pubblico potrà effettuare una donazione libera tramite QR code visualizzato in sovraimpressione sugli schermi.

Il concerto, organizzato con la partecipazione del Comune di Messina, è completamente gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti (capienza prevista: circa 5.000 persone).

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Le storie di Tempostretto: il confronto per un futuro migliore per Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED