L’incidente sul lungomare di S. Teresa, il soccorso di passanti, il volo in elisoccorso: grave 80enne

La donna di Limina è stata travolta da un'auto sul lungomare di Santa Teresa di Riva

Messina – È stata ricoverata al Policlinico di Messina l’80enne travolta da un’auto stamane sul lungomare di Santa Teresa di Riva. La donna ha riportato un serio trauma cranico e, pur essendo arrivata vigile all’ospedale, è ora sotto stretta osservazione dei medici.

Travolta da un’auto

L’anziana è stata centrata da una Volkswagen Golf che viaggiava in direzione Messina sul lungomare Paolo Borsellino, mentre attraversava all’altezza delle strisce pedonali. Lo scontro col veicolo l’ha sbalzata diversi metri più avanti, lasciandola priva di sensi sull’asfalto.

Soccorsi immediati

Immediato il soccorso da parte dei presenti e dei passanti, fra i quali due medici che hanno tentato di rianimarla nell’immediato. E’ poi arrivato l’equipaggio del 118 che ha richiesto dell’elisoccorso. L’80enne è stata quindi stabilizzata e issata sull’eliambulanza che l’ha condotta a Messina. Alla guida dell’auto che l’ha investita c’era un 59enne di Savoca.