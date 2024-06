La morte di Giuseppe Carauddo, indagini ancora in corso sull’incidente a Milazzo

Inquirenti al lavoro per chiarire se vi siano altri mezzi coinvolti nell'incidente costato la vita al 16enne di Pace del Mela

MILAZZO – Sono ancora in corso le indagini riguardo all’incidente nel quale ha perso la vita il giovanissimo Giuseppe Carauddo, 16enne studente dell’ITT E. Majorana di Milazzo. Il giovane, nonostante la fine della scuola, aveva deciso di intraprendere un lavoro estivo e si stava recando proprio sul posto di lavoro.

Al momento si indaga sulla dinamica dell’accaduto, per chiarire se vi siano altri mezzi coinvolti sebbene da un primo esame parrebbe si sia trattato di un incidente autonomo. Il giovane era stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Fogliani di Milazzo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono numerosi i messaggi che nelle ultime ore hanno invaso i social, da parte di amici e conoscenti che si sono stretti attorno al dolore della famiglia. Esprimendo sgomento per la vicenda il sindaco di Pace del Mela, città originaria di Giuseppe, ha dichiarato che il giorno dei funerali sarà indetto il lutto cittadino.

