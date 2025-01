Incidente mortale a Patti, perché Marcello Sina percorreva quella strada?

Al vaglio la dinamica dell'incidente e la frana costata la vita al 56enne di Braidi. Sabato l'autopsia, poi i funerali a Montalbano

Patti – Braidi piange Marcello Sina. Il 56enne morto nell’incidente avvenuto ieri a Patti, originario di Randazzo, viveva nella frazione di Montalbano Elicona e qui era ben voluto e apprezzato da tutti. In attesa di dargli l’ultimo saluto, la comunità del piccolo centro dei Nebrodi si stringe intorno ai familiari, mentre la Procura di Patti è a lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita al camionista.

Al vaglio la dinamica dell’incidente e della frana

L’uomo percorreva una strada della frazione San Cosimo su uno dei mezzi di lavoro della ditta di movimento terra presso la quale era impiegato. Una strada alternativa alla Provinciale 19, che collega Patti a Montalbano, parzialmente chiusa per lavori e interdetta ai mezzi pesanti. La via scelta da Sina, però, era a tratti dissestata e mentre accostava per far passare un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta, il costone è franato e il mezzo è precipitato 200 metri sotto, non lasciando scampo al conducente. E’ servito parecchio lavoro ai Vigili del Fuoco per recuperare il mezzo e anche per raggiungere il 56enne, ormai senza vita quando i soccorsi sono arrivati a lui.

Sabato l’autopsia poi i funerali di Marcello Sina

La Procura pattese, guidata dal procuratore capo Angelo Cavallo, ha avviato quindi gli accertamenti e affidato l’autopsia sul corpo della vittima, che sarà effettuata sabato prossimo dal dottore Gennaro Baldino. Sarà anche nominato un consulente per offrire chiarimenti sulla frana del costone. Intanto il mezzo è stato sequestrato.