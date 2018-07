S. Teresa di Riva. Bimbo di 10 anni travolto da un'auto sul lungomare

S. TERESA DI RIVA. Un bimbo di 10 anni in vacanza a S. Teresa di Riva con la famiglia è stato travolto da un’auto sul lungomare mentre tentava di recuperare il pallone con il quale stava giocando sulla spiaggia. E finito in strada. L’impatto è stato violento.

Il piccolo, di Leonforte in provincia di Enna, è stato sbalzato in aria dal mezzo (che procedeva in direzione Catania) sbattendo con il volto sul selciato. Immediati i soccorsi, della gente che si trovava sulla spiaggia, affollata nel pomeriggio, e dei passanti. In transito vi era anche un mezzo del 118 con a bordo già un paziente.

I sanitari hanno prestato le rime cure in attesa di un’altra ambulanza che stava giungendo da Scaletta Zanclea. Il bimbo è stato trasportato al Policlinico di Messina dove è stato riscontrato un lieve trauma cranico e toracico. Sul lungomare, allìaltezza del quartiere S. Famiglia, zona centrale di S. Teresa di Riva, sono intervenuti i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.