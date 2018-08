S. Teresa. Scontro auto-scooter sul lungomare, feriti due fidanziati

S. TERESA DI RIVA. Due fidanzati di 26 anni, lei di Forza d’Agrò e lui di Monza, sono rimasti seriamente feriti in seguito ad un incidente stradale verificatosi sul lungomare di S. Teresa di Riva, alla periferia sud del paese, all’altezza dell’incrocio con via Stradella Catania.

I due erano a bordo di uno scooter alla cui guida vi era il ragazzo e procedevano in direzione S. Alessio Siculo quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con una Fiat Punto condotta da un giovane di Savoca. Secondo una prima ricostruzione l’auto stava effettuando una inversione a U.

L’impatto è stato violento. I due fidanziti a bordo del motorino sono finiti rovinosamente sull’asfalto. Ad avere la peggio è stata la ragazza. A prestare i primi soccorsi sono stati i bagnanti che all’ora dell’incidente, poco dopo le 13, affollavano la spiaggia. In pochi minuti sono giunte due ambulanze del 118 che hanno trasportato la ragazza (trauma al volto e un taglio alla gamba destra) all’ospedale S. Vincenzo di Taormina e il ragazzo al Policlinico di Messina (per lui trauma toracico e alla spalla).

Entrambi hanno riportato escoriazioni in più parti del corpo. Sul luogo sono giunti i carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico ha subìto dei rallentamenti ed è stato regolamentato dalla Polizia municipale.