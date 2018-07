Scontro tra auto e bus in corso Cavour. Tanta paura, nessun ferito. FOTO

Brutto incidente oggi pomeriggio, intorno alle 15.30, all'incrocio tra corso Cavour e via della Zecca. Una Citroen proveniva dalla traversa e stava per immettersi sul corso principale, quando si è scontrata con un bus che procedeva sulla corsia preferenziale. La parte anteriore dell'auto è andata distrutta, così come il portellone d'ingresso anteriore del bus.

Tanta paura, soprattutto per l'autista, che però è rimasto illeso. Sul posto l'infortunistica della Polizia Municipale, per ricostruire la dinamica dell'impatto.