Messina, incidente in centro: si ribalta auto

E' avvenuto dopo le 15 l'incidente all'incrocio tra Via Ghibellina e via Santa Cecilia dove due veicoli si sono scontrati proprio al centro dell'intersezione. Ad avere la peggio è stata l'auto che viaggiava in via Ghibellina, completamente ribaltatasi.

Nello schianto è rimasta coinvolta un'altra vettura, parcheggiata nei pressi, soltanto lievemente danneggiata.

Sul posto è arrivata un'ambulanza che ha portato in ospedale il conducente del mezzo finito a testa in giù. Ad un primo esame le sue condizioni non sembrano gravi ma gli accertamenti sono ancora all'inizio.

La Polizia Municipale è ancora a lavoro per verificare le cause dell'incidente e garantire la sicurezza del traffico nella zona.