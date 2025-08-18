Incidente sul lavoro a Furci Siculo, Antonio Di Stefano non ce l’ha fatta

Dopo 4 mesi di agonia si è spendo il 58enne di Pagliara caduto dalla betoniera. L'incidente in cantiere il 3 aprile scorso

E’ spirato ieri pomeriggio all’ospedale Piemonte di Messina Antonio Di Stefano, l’operaio vittima dell‘incidente avvenuto lo scorso 3 aprile nel cantiere di Furci Siculo. Il 58enne è stato dichiarato deceduto dopo 4 mesi di agonia.

L’incidente in cantiere

L’operaio originario di Pagliara ha lottato a lungo tra la vita e la morte, nel reparto Rianimazione della struttura ospedaliera di centro città, ma le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

Quattro mesi di agonia

Antonio Di Pietro era precipitato dalla scaletta della betoniera mentre lavorava nel cantiere per la realizzazione di un campo sportivo privato. Inizialmente era stato ricoverato al Policlinico, poi trasferito in Terapia intensiva al Piemonte