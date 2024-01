Incidente sul lavoro al villaggio turistico, la sentenza sulla morte del neo assessore di Piraino

Ignazio Natoli morì fulminato nel 2012, mentre montava un condizionatore

MESSINA – E’ stata confermata in appello la condanna ad un anno e 4 mesi (pena sospesa) per il titolare del villaggio Calanovella Mare, dove 12 anni fa morì sul lavoro Ignazio Natoli. La corte d’Appello di Messina ha giudicato responsabile di omicidio colposo l’imprenditore di Sinagra Achille Ioppolo. Un verdetto che il difensore, l’avvocata Alessandra Ioppolo, contesta e si prepara ad impugnare in Cassazione.

L’incidente sul lavoro

Era il 22 giugno 2012 e il 43enne stava lavorando all’impianto quando una violenza scarica elettrica lo colpì, non lasciandogli scampo. Era impegnato a montare un condizionatore insieme a due operai. Ignazio Natoli, sposato e con due figli, era stato nominato da poco assessore al patrimonio dal sindaco Gina Maniaci, eletta un mese prima.