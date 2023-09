Incidente sulla A-18, furgone si ribalta all'interno della galleria "Fondaco Parrino" - Tempostretto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Letojanni. Nessuna grave conseguenza per il conducente

Incidente autonomo lungo la A-18, nel pomeriggio di oggi. Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza per il conducente del mezzo, un furgone Iveco Daily, finito, per cause in corso di accertamento, su un fianco all’interno della galleria “Fondaco parrino” (all’altezza dell’abitato di Letojanni). Il furgone, che procedeva in direzione Catania, ha finito la sua corsa adagiandosi sul fianco destro, a ridosso della parete della galleria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni ed un’ambulanza del 118.