Incidente sulla A-20: due morti e tre feriti. Tre le auto coinvolte all'uscita della galleria Telegrafo - Tempostretto

Il sinistro si è verificato intorno all'1,40, ancora da chiarire la dinamica. Riaperto il tratto autostradale Messina-Villafranca

MESSINA – Due persone (due uomini) sono morte e altre 3 sono rimaste ferite (due sono ricoverate in codice rosso) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto tre auto (due Audi e una Bmw), verificatosi la scorsa notte, intorno all’1,40, all’uscita della Galleria Telegrafo (direzione Palermo) sulla A-20, all’altezza del viadotto Giudici. Drammatica la scena apparsa ai soccorritori. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polstrada e ambulanze del 118. Le vittime sono i conducenti di due dei tre mezzi coinvolti nell’incidente. Ancora da chiarire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, un’auto si sarebbe capottata e sarebbe stata centrata da altre due che sopraggiungevano. Il tratto autostradale Messina-Viallafranca è stato riaperto al transito veicolare. Dopo l’autorizzazione del magistrato i vigili del fuoco hanno estratto da due dei tre veicoli coinvolti i corpi dei deceduti e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’incidente.