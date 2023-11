Incidente tra due auto a Cittanova, un morto e due feriti - Tempostretto

L'impatto è avvenuto questa mattina, tra una Panda bianca e una Peugeot 208 grigia, dove ha perso la vita Giuseppe Russo di 76 anni

CITTANOVA. Un morto e due feriti. E’ il bilancio di un incidente tra due auto, avvenuto quest’oggi in contrada Feudotti. Nell’impatto, tra una Panda bianca e una Peugeot 208 grigia, ha perso la vita Giuseppe Russo di 76 anni. La Panda, condotta dalla moglie della vittima da contrada Feudotti si stava immettendo sulla Sp 33, direzione Rizziconi, quando per cause in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con l’altra auto che proveniva da Cittanova. Feriti, non gravemente, la moglie della vittima e una donna di 43 anni che guidava la Peugeot. Le due donne ferite sono state trasferite all’ospedale di Polistena. Sul posto i vigili urbani, i carabinieri e la polizia di Cittanova