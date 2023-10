Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polstrada. Non ci sono feriti gravi

MESSINA – Traffico in tilt sulla Tangenziale in seguito ad un incidente, che ha coinvolto due auto, verificatosi all’interno di una galleria tra gli svincoli di Gazzi e S. Filippo, in direzione Catania. Fortunatamente si sono registrati solo feriti lievi, soccorsi dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia stradale.