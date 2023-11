Incidente tra due auto sul viale Europa, una Panda si ribalta - Tempostretto

Un impatto fra due macchine è accaduto stamattina. C'è un ferito

MESSINA – Impatto fra due auto sul viale Europa prima delle sette di mattina. Una delle due si è ribaltata. C’è un ferito. Sul luogo 118 e polizia municipale. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio di un semaforo, poco prima dell’imbocco dell’autostrada “Centro”.

Ecco le parole di una testimone: “Lo scontro non l’ho visto perché ero in fila al semaforo rosso. Ma ho sentito un urto fortissimo e visto una panda che si ribaltava. Passando, scattato il verde, ho notato una Punto ferma in mezzo alla strada, chiaramente ammaccata, ma non conosco la dinamica. Molta gente è accorsa, alcuni hanno raddrizzato la macchina visto che c’era dentro una persona”.