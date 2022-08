Incidenti a Castroreale e San Pier Niceto. Muoiono una 70enne e un 53enne - Tempostretto

La donna è morta sul colpo, l'uomo dopo dieci giorni di ricovero

Incidente mortale a Bafia, frazione di Castroreale. Ha perso la vita una 70enne, Pasqua Torre, che era seduta dal lato passeggero di una Fiat Panda guidata dal marito, che è rimasto ferito.

I due stavano rientrando a casa quando, per cause da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro una cabina, poi l’auto è finita in una scarpata. La donna è morta sul colpo mentre il marito è stato portato all’ospedale Fogliani di Milazzo e se l’è cavata con una vertebra rotta.

Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

E non ce l’ha fatta, purtroppo, neanche il 53enne Franco Puleo, vigile del fuoco di Valdina. Lo scorso 4 agosto era stato travolto da una Fiat Panda sulla strada Irsap all’altezza di San Pier Niceto ed era ricoverato da dieci giorni al Papardo di Messina, dove le sue condizioni erano subito apparse critiche.