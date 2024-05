Parco Aldo Moro apre il 23 maggio, Basile: “Un pezzo prezioso del nostro territorio”

Il sindaco ha ufficializzato la data d'apertura. C'è grande attesa

MESSINA – Il Parco “Aldo Moro” sarà aperto il 23 maggio prossimo. Ad annunciarlo è stato il sindaco Federico Basile, nel giorno in cui ha incontrato il responsabile dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), con cui ha condiviso il percorso per l’apertura. Il primo cittadino ha parlato di restituire “un pezzo prezioso del nostro territorio che forse pochi conoscevano”.

Dopo vari annunci di apertura nel corso degli ultimi mesi (ma il primo è stato un anno e mezzo fa) e una minivariante dell’ultim’ora, sembra tutto pronto. L’appuntamento è per le 12 di giovedì 23 maggio. Una settimana prima, giovedì 16, dovrebbe toccare a Villa Dante.

La passerella sul Forte Vivonne e le “finestre” sullo Stretto

Ecco come il progetto ha preso forma. Il percorso inizia con una passerella in legno che circonda le vestigia del Forte Vivonne. Da lì una scalinata che conduce alla grande distesa verde. Qui sono stati posizionati degli arredi che rappresentano delle finestre sullo Stretto, ideali per scattare selfie e fotografare scorci panoramici. Da questo punto di osservazione, infatti, si gode di una vista privilegiata sulla città, fino al Capo Peloro da un lato e la Calabria dall’altro. Poi dei percorsi per passeggiare circondati da alberi e panchine su cui sedersi.

Il verde sarà affidato a Messina Servizi.

