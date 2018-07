Un'altra mattinata fitta di appuntamenti istituzionali per il sindaco De Luca

Un’altra mattinata fitta di incontri istituzionali per il sindaco Cateno De Luca.

La prima tappa alle ore 8 è stata all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina. “Abbiamo avuto – ha dichiarato il Sindaco – un confronto con l’Ispettore ripartimentale delle Foreste, Antonino Lo Dico, e con l’Ispettore Giovanni Giacoppo. Abbiamo affrontato tutte le questioni delle discariche abusive che sono presenti nel territorio, soprattutto quelle riguardanti la foce dei torrenti e quindi anche i procedimenti nei quali è coinvolto il comune di Messina proprio per aver omesso di intervenire su vari fronti. Un altro tema discusso riguarda l’emergenza cinghiali, per la quale si è concordato di fare un incontro urgente per definire un percorso che possa portare ad un’azione anche di abbattimento controllato da parte dell’Ispettorato con la conseguenziale fornitura della carne per poterla consegnare alla mensa dei poveri e ad altre strutture benefiche e in questo naturalmente ci sarà un ruolo da definire con l’ASP in modo tale che ci possa essere una filiera complessiva di tutta la strategia. Su questo argomento non è escluso che si tenga un summit domani anche in presenza di un rappresentante dell’ASP”.

Poi è toccato all’Università. “Col Magnifico Rettore, Salvatore Cuzzocrea, abbiamo affrontato varie tematiche, – ha dichiarato il Sindaco Cateno De Luca – in particolare gli immobili di proprietà del Comune che sono stati dati in comodato gratuito alle istituzioni universitarie e per i quali ho posto la questione che, considerate le difficoltà economico-finanziarie dell’Ente, non è possibile che continui questa situazione e che pertanto bisogna stabilire delle remunerazioni o in termini di affitto, quindi economiche, o in termini comunque di servizi che le istituzioni universitarie potrebbero svolgere a favore di quelle municipali. Un altro tema che è stato affrontato riguarda i percorsi universitari affinché possano sfociare in delle figure professionali richieste dal sistema produttivo e di conseguenza anche con la creazione di master che possano essere frutto di accordi di delocalizzazione d’impresa per la creazione di nuovi posti di lavoro. Altro argomento trattato è stata la messa in liquidazione di Innova BIC, per la quale abbiamo concordato che si proceda urgentemente alla chiusura di questa ulteriore società partecipata dal Comune di Messina, dalla Città Metropolitana e dall’Università di Messina.

Incontro alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali: “Con il Soprintendente Orazio Micali, ci siamo confrontati – ha detto il Sindaco De Luca – su quelli che sono gli strumenti di pianificazione in modo particolare del piano paesaggistico, che richiedono un confronto serrato con la Soprintendenza e soprattutto anche quelli relativi all’immenso patrimonio che è sottoposto a vincolo della Soprintendenza e che richiedono un’attenzione particolare da parte del Palazzo municipale. Si è anche discusso sulla possibilità di definire dei prototipi per quanto riguarda elementi di arredo urbano del centro storico ma anche per quelli che sono elementi di arredo urbano degli esercenti commerciali, in modo tale che ognuno si adegui preventivamente a quelli che sono degli interventi che spesso richiedono da parte della Soprintendenza delle valutazioni, che aggravano quelli che sono gli elementi temporali. Quindi anche questo modus operandi è stato concordato e di conseguenza, ci sarà un ulteriore incontro operativo per affrontare tutte le tematiche di cui abbiamo accennato”.

Visita istituzionale anche con il Comandante dei Vigili del Fuoco, Pietro Foderà. “Ho incontrato l’ing Foderà, responsabile dei Vigili del Fuoco, abbiamo parlato – ha detto De Luca – delle condizioni del completamento del trasferimento dell’immobile di via Salandra dal Comune al Corpo e anche della necessità di creare a Messina sud un distaccamento nell’ambito delle strutture che ora si realizzeranno con l’appalto della piattaforma logistica di Tremestieri che è già stata formalmente avanzata una richiesta in tal senso, e l’ing. Foderà l’ha ribadita anche in questa occasione in modo tale da avere una copertura totale del territorio con Messina nord, presso l’ex ospedale Margherita, il distaccamento di via Salandra, che è ora di proprietà del Corpo e la creazione di un nuovo distaccamento presso la piattaforma logistica di Tremestieri. Inoltre è stato posto l’accento sulla necessità di rafforzare il Corpo di volontari dei Vigili del Fuoco soprattutto nella città di Messina e nei villaggi, dove a differenza di altri territori della provincia, qui sono totalmente assenti e anche questa è una tematica soprattutto nei villaggi abbastanza importante per creare dei presidi direttamente collegati con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.