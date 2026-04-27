Incubo commissario dopo le elezioni a Messina? Sud chiama Nord dice no

Se Scurria e il centrodestra ipotizzano il commissariamento per il caso liste, i deputati di De Luca sostengono il contrario. "La legge regionale ci rassicura"

MESSINA – “Ancora una volta si tenta di mistificare la realtà. Abbiamo già chiarito, con atti alla mano, che il parere dell’assessorato agli Enti locali ha fugato ogni dubbio: le firme non sono necessarie. Eppure, nonostante la chiarezza istituzionale, il centrodestra sceglie ancora di costruire un caso che semplicemente non esiste”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati di Sud chiama Nord all’Ars Giuseppe Lombardo, Matteo Sciotto, Cateno De Luca, il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice e il deputato nazionale Francesco Gallo. Una risposta al centrodestra e al suo candidato Marcello Scurria che ipotizzano il rischio di un commissariamento post elezioni a causa del caso del momento. Ovvero le presunte firme mancanti per 14 liste su 15 di ScN pro Federico Basile.

ScN: “I rappresentanti del centrodestra messinese escano allo scoperto e dicano chi sono”

Continua la deputazione regionale e nazionale di ScN: “Ci sorprende, inoltre, che fantomatici “rappresentanti cittadini” di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UdC, Mpa-Grande Sicilia, Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano Italiano e Partito Animalista si lancino in una difesa tanto strenua del candidato Scurria, ma non abbiano mai sentito il dovere di intervenire quando proprio lui ha attaccato Basile. Sarebbe però interessante capire chi siano esattamente. Per trasparenza e rispetto della comunità, sarebbe opportuno che queste posizioni avessero un nome e un cognome. Giusto per assumersi la responsabilità di ciò che si afferma”.

“Scurria un candidato civico imbarazzante che segna una pagina contraddittoria della destra a Messina”

“Oppure dobbiamo pensare che vi sia imbarazzo nel collegare la propria identità a un candidato civico che rischia di passare alla storia per aver segnato, in modo indelebile, una delle pagine più contraddittorie della destra cittadina. Una deriva che, più di ogni altra cosa, si commenta da sola. Esiste, invece, una campagna elettorale in cui qualcuno preferisce alimentare confusione piuttosto che confrontarsi nel merito. E questo, più che preoccupante, è profondamente indicativo”, viene evidenziato sempre nel comunicato.

Ricordiamo che, per l’avvocato Scurria, 14 su 15 liste di Sud chiama Nord, come abbiamo già evidenziato, sono fuori legge. Dovrebbero essere escluse perché, per presentarsi alle elezioni amministrative, sarebbe necessaria la raccolta delle firme. E il riferimento nel simbolo al partito di Cateno De Luca non le esenta dalle firme. Così il candidato del centrodestra ha inviato un “atto di significazione”, in sostanza una diffida, al presidente della Commissione elettorale circondariale di Messina. E si fa riferimento al quesito posto proprio dal gruppo Sud chiama Nord presente all’Assemblea regionale.

Il caso delle firme per le 14 su 15 liste di Sud chiama Nord

ScN ha infatti investito della questione l’assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica. In sostanza, per Scurria, la normativa consentirebbe a una sola lista collegata a un partito o gruppo politico, costituito presso l’Ars, e che nell’ultima elezione abbia ottenuto almeno un seggio, di non raccogliere le firme. E non a “un numero di liste plurimo e indeterminato nelle elezioni comunali e circoscrizionali indette per il 24 e il 25 maggio 2026, comunque contrassegnate con il proprio simbolo o con il proprio simbolo affiancato a quello di altra lista”.

Cosa dice la legge regionale del 1992

La tranquillità in casa di ScN nasce dall’articolo 7 , comma 3, della legge regionale del 1992: “Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l’Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell’ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentino liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi le liste dei candidati saranno sottoscritte e presentate dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o più persone dallo stesso delegate, con firma autenticata”.

l ricorso al Tar di Giorgianni e Starvaggi contro le elezioni il 24 e 25 maggio

In più, c’è anche il ricorso al Tar con udienza in Camera di consiglio per il prossimo 5 maggio. Ricorso contro il decreto di indizione delle elezioni amministrative a Messina il 24 e 25 maggio. Un ricorso presentato dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni. Quest’ultimo ex senatore ed ex magistrato, oggi al fianco del candidato sindaco Gaetano Sciacca. I legali sostengono che Federico Basile si sia dimesso con tre giorni di ritardo. E che il commissariamento potrebbe durare un anno. Ma la Regione siciliana ha chiarito che non ci sono stati errori. E che prevale la normativa regionale.

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