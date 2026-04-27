Colli Sarrizzo, dopo il 25 aprile è tutto pulito. Ma c’è ancora chi sporca a Capo Peloro

Funziona la sinergia tra Messina Servizi e forze dell'ordine

MESSINA – Dopo lo scempio dello scorsa Pasquetta, il bilancio della giornata della Liberazione tra i boschi dei Colli Sarrizzo restituisce un’immagine diversa della città. Un risultato che ha spinto l’amministratore unico di Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Laface, a intervenire per esprimere il proprio compiacimento per la gestione dell’emergenza rifiuti e del decoro urbano.

«Oggi è il giorno in cui dire grazie», esordisce Laface, richiamando alla memoria i recenti fatti di cronaca: «Ricordate le immagini dei nostri boschi, le sensazioni negative, la rabbia per lo stato in cui erano stati lasciati il giorno di Pasquetta? Oggi, dopo la giornata del 25 aprile, in cui i boschi dei Colli San Rizzo sono stati nuovamente presi d’assalto dai messinesi, diciamo grazie».

Il plauso alla cittadinanza e alle forze in campo

Secondo l’amministratore, la chiave del successo è stata la risposta consapevole degli utenti. «Grazie a tutti per aver curato e rispettato la nostra natura», prosegue Laface, rivolgendo un pensiero «innanzitutto ai messinesi che ieri hanno recepito il messaggio di attenzione e sensibilizzazione ed hanno collaborato conferendo i rifiuti in modo corretto e rispettoso delle regole valorizzando l’ambiente che li ha ospitati».

Il coordinamento tra le diverse anime della macchina amministrativa e del volontariato è stato l’altro elemento della giornata. Laface tiene a ringraziare «le Forze di Polizia Municipale e Metropolitana che in forze con quattro pattuglie sul posto hanno in modo discreto ma efficace sorvegliato che tutto andasse bene», aggiungendo un ringraziamento «ai volontari del Corpo Forestale Volontario che con quattro pattuglie e otto unità di personale hanno fornito assistenza ai cittadini e supporto agli operatori impegnati».

Il lavoro di Messina Servizi e Forestale

Altro ringraziamento agli operatori di Messina Servizi “che con due squadre, mezzi ed attrezzature hanno consentito che nessun rifiuto andasse disperso nel bosco, distribuendo in tutta l’area i sacchetti e garantendo assistenza per tutto il giorno”.

L’amministratore estende il ringraziamento anche «all’Ispettorato delle Foreste ed al Servizio per il Territorio per aver condiviso la nostra iniziativa» e ai vertici tecnici: «Grazie al Comandante Giovanni Giardina, al Comandante Domenico Martino, al signor Franco Blandino ed al mio Direttore Generale Michele Trimboli per aver sopportato le mie telefonate ed i miei continui messaggi».

Prossimo obiettivo: Capo Peloro

Per Laface, i risultati dei Colli rappresentano la prova che «quando si dialoga, si collabora e si pianifica si rende un servizio alla cittadinanza ed i cittadini apprezzano gli sforzi». Si è trattato di un «esperimento andato bene che sarà replicato il primo maggio».

Non mancano le note dolenti che arrivano dal litorale nord. «Purtroppo, le immagini ci hanno restituito la tristezza di dover vedere in un altro luogo del cuore per i messinesi qual è Capo Peloro, bottiglie rotte e spazzatura abbandonata in spiaggia», osserva con amarezza l’amministratore. La sfida, dunque, si sposta adesso verso la punta estrema della Sicilia: «Raccogliamo anche questa sfida e ci prepariamo per il prossimo obiettivo che sarà proprio Capo Peloro», conclude Laface.

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