"Ingarbugli d'amore", in scena la Compagnia "VolereVolare" - Tempostretto

Appuntamento staasera, alle 19, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. Vi fanno parte 25 persone con diverse disabilità

MESSINA – Domenica 26 novembre, alle ore 19, la Compagnia teatrale VolereVolare ritornerà sulla scena del Teatro Vittorio Emanuele con lo spettacolo “Ingarbugli d’amore”, una commedia scritta e diretta dalla regista messinese Giovanna Manetto. Fanno parte della Compagnia 25 persone con disabilità diverse.

Liberamente ispirata all’opera di William Shakespeare “Le allegre comari di Windsor” e ambientata in un luogo senza spazio e senza tempo, narra la storia di Falstaff che, in cerca di denari e fortuna, vuole sedurre con la stessa lettera d’amore le quattro sorelle Cincillà. Le quattro donne, ricche e sposate, hanno ognuna un particolare difetto.

Una volta scoperto l’inganno, le sorelle decidono di punire il mascalzone facendolo assalire da una falsa orda di folletti. Agli intrighi del protagonista si intrecciano le storie d’amore di altri personaggi Shakespeariani che daranno vita a una serie di incomprensioni e malintesi che, come in ogni storia d’amore che si rispetti, si risolverà in un lieto fine.