 Inghiotte orecchino mentre gioca, bimba di 4 anni ricoverata a Messina da Lipari

Alessandra Serio

venerdì 22 Agosto 2025 - 19:00

La piccola è sotto osservazione al Policlinico dove è arrivata in elisoccorso

Stava giocando in casa la piccola di 4 anni ricoverata in ospedale perché ha ingerito gli orecchini. La bimba è stata portata al pronto soccorso dalla mamma, accortasi dell’incidente.

Il volo in elisoccorso

Qui i medici hanno disposto il ricovero al Policlinico di Messina, dove è arrivata in elisoccorso, per approfondire gli accertamenti e scongiurare danni più seri. La radiografia effettuata al Ps liparoto ha infatti confermato i sospetti della donna: la figlia aveva ingerito entrambi gli orecchini che indossava.

Dove sono gli orecchini?

Accortasi che non portava più i gioiellini ai lombi delle orecchie, la madre ha cercato di capire cosa fosse accaduto e, temendo il peggio, è corsa al presidio medico con la figlia piccola. Adesso attende gli esiti degli accertamenti dei sanitari dell’ospedale universitario messinese.

