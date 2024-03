Inizia da Londra il tour mondiale di Zucchero: il 30 giugno tappa a Messina

Oggi il primo di tre concerti alla Royal Albert Hall dell'“Overdose d'amore World Wild Tour”. In estate tappa allo stadio Franco Scoglio

Sabato 30 marzo, domenica 31 marzo e lunedì 1 aprile al via dalla Royal Albert Hall di Londra il tour internazionale “Overdose d’amore World Wild Tour” di Zucchero “Sugar” Fornaciari.

Ad accompagnarlo sul palco la sua fedele super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Dopo i 3 concerti alla Royal Albert Hall, l’“Overdose d’amore World Wild Tour” proseguirà in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Stati Uniti, Canada, Francia, Monaco, Germania, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia e altri Paesi in via di definizione, passando per l’Italia con 5 imperdibili eventi negli stadi italiani (prodotti da Friends & Partners):

23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine;

27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna;

30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina;

2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara;

4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti per la data di Messina sono ancora disponibili su Ticketone, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.