Greenpeace: una settimana di eventi per un’alternativa al consumismo natalizio

MESSINA– I volontari del gruppo locale di Greenpeace Messina organizzeranno a Messina, il 26 e 29 Novembre presso il FabLab in via S. Paolo dei Disciplinanti 21, in collaborazione con FabLab Messina, e il 2 Dicembre presso il Circolo Legambiente in Piazza Casa Pia is 448/I, in collaborazione con Legambiente Messina, dei laboratori di decorazioni natalizie, autoproduzione di sapone e giocattoli per bambini da materiali di riciclo. I laboratori sono tutti gratuiti e adatti a coinvolgere anche i bambini.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della seconda edizione di Make Something Week, una settimana di eventi-laboratorio gratuiti promossa da Greenpeace in tutto il mondo dal 23 novembre al 2 dicembre dove, guidati da creativi e professionisti del settore, i partecipanti impareranno a riparare, riciclare, riutilizzare e dare nuova vita ad oggetti inutilizzati e destinati ad essere gettati via, tramite il fai-da-te e l’autoproduzione. Quest’anno tantissimi gli eventi organizzati in tutta Italia, da Messina a Milano, Roma, Torino, Palermo, solo per citarne alcune.

Nell’ambito di Make Something Week rientra anche l’evento organizzato da FabLab Messina e Legambiente Messina che, per aderire all’iniziativa, hanno organizzato il 26 e 29 Novembre dei laboratori di decorazioni natalizie alle ore 16:00 presso Via S. Paolo dei Disciplinanti 21 (accesso gratuito, posti limitati). Il 2 Dicembre laboratori di autoproduzione di sapone e giocattoli per bambini da materiali di riciclo alle ore 16:30 presso Piazza Casa Pia is 448/I (accesso gratuito, senza limite di posti).

Make Something Week si propone di sfidare il modello irrazionale di consumo e superare la cultura dell’usa e getta in occasione del Black Friday e a ridosso delle festività natalizie e di fine anno, quando più che mai le persone sono spinte all’acquisto di oggetti che spesso restano inutilizzati o gettati via, producendo rifiuti e inquinamento.

“Siamo stati indotti a pensare che la felicità provenga da ciò che compriamo, mentre sappiamo che la vera felicità viene da ciò che riusciamo a creare“ dichiara Giorgia Monti, responsabile della Make Something Week in Italia. “Con questa settimana di eventi vogliamo far riscoprire alle persone la bellezza di creare insieme e dare nuova vita a quello che già abbiamo, superando lo shopping tradizionale.”

Grazie al lavoro dei tantissimi artisti coinvolti, quest’anno in Italia l’iniziativa vuole lanciare una sfida all’uso della plastica monouso, promuovendo tra le persone la condivisione di soluzioni e alternative creative all’uso smodato di plastica monouso.

Per info: gl.messina.it@greenpeace.org – Fb Greenpeace Gruppo Locale di Messina