Arriva a Messina il barattolo d’emergenza

Iniziativa solidale quella promossa dal Lions Club Distretto Sicilia 108 YB zona 7. Si tratta del "barattolo d'emergenza", service nazionale approdato a Messina per volontà del presidente del Lions Nunzio Santoro, della coordinatrice dell’area 2 Teresa Passaniti, dei presidenti dei 5 club Lions di Messina e i 3 Leo Club. A breve verrà firmato un protocollo d’intesa tra tutti gli attori preposti alla messa in pratica del progetto che nella sua semplicità ha una funzione importantissima di salva vita. Serve infatti a facilitare gli interventi di primo soccorso su anziani e disabili che vivono soli.

Alla presentazione era presente l’assessore alle politiche sociali, Alessandra Calafiore che ha ringraziato i Lions per questa iniziativa che è l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante il lavoro di questo club service sempre a fianco delle frange deboli della società.

“Il barattolo d’emergenza – spiega Nunzio Santoro - è un service nazionale che abbiamo voluto portare a Messina poiché nella sua semplicità da un fondamentale aiuto nella fase di primo soccorso delle persone in difficoltà. Con questo semplice espediente – ha proseguito Santoro - il soccorritore è in grado di conoscere i dati clinici del paziente e intervenire tempestivamente”.

A porgere i saluti, il presidente dell’ordine dei medici di Messina, Giacomo Caudo, il quale ha ribadito l’importante ruolo del club service che in questo caso così come in altri, riesce ad essere un valido supporto alle istituzioni. Ha inoltre dato la disponibilità dei medici di famiglia a questo progetto, con la speranza che quanto prima si possa attivare il fascicolo sanitario elettronico”. Antonio De Matteis, presidente 3 circoscrizione del distretto Lions 108 YB ha promesso che si impegnerà a fissare un tavolo tecnico con tutti gli attori di questo service entro il prossimo mese così da poter iniziare ad attivarlo il prima possibile.

A spiegare nel dettaglio il progetto ci ha pensato la coordinatrice dell’area 2 Teresa Passaniti, la quale ha lavorato con grande impegno alla realizzazione di questo progetto. “Il barattolo è molto utile soprattutto alle persone anziane o ai disabili, specie se vivono soli o come accade in molti casi, con badanti che spesso sono di lingua straniera e quindi non in grado di fornire informazioni ai soccorritori”.

Alla presentazione hanno preso parte alcune associazioni di volontariato, tra queste la Lega del filo d’oro col suo direttore Gioacchino Madonia che ha ben accolto questo progetto poiché può essere molto utile per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, Bernardo Fazio, presidente dell’Archeoclub Messina ha sposato il progetto e auspica una collaborazione col proprio club, Giuseppe Caristi, presidente dell’AISLA ha dato la sua adesione sostenendo che può essere utile ai malati di SLA. Dario Bagnato, presidente della CRI di Messina, ha lanciato l’idea di promuovere questa iniziativa tra le scuole.

Presenti, in quanto promotori del service, i presidenti dei 5 club Lions di Messina: Lions Host, Pasquale Spataro il quale ha ribadito l’importanza di questo service e la necessità di avviare il prima possibile un tavolo tecnico, Lions Messina Ionio, Maurizio Provenzano che, alla luce delle sue esperienze di medico, ha sottolineato l’utilità di quest’idea, apparentemente così semplice ma dal grande valore sociale, il Lions Messina Peloro, presieduto da Antonio Intersimone anch’egli particolarmente compiaciuto del progetto e pronto a dare il suo contributo, il Lions Tyrrhenum, rappresentato da Carmine Sarno il quale ha ricordato che in questo barattolo è racchiusa la storia dei Lions volta ad aiutare il prossimo, Lucrezia Lorenzini, presidente del Lions Colapesce, secondo cui “il barattolo è una preziosità perché dà valore alla vita umana e risponde al motto Lions “Vivere è fare”.

Per Mara Giuffrè, responsabile del Pronto Soccorso del Policlinico di Messina quest’iniziativa è molto interessante perché per i soccorritori è fondamentale avere informazioni sul malato. Ha inoltre detto che il personale infermieristico del Pronto Soccorso verrà informato di questo progetto e verrà edotto sulla procedura da eseguire. A chiudere i lavori ci hanno pensato il past Governatore Francesco Freni Terranova il quale ha apprezzato il grande lavoro di squadra di tutti i club Lions e Mariella Sciammetta, II vice Governatore, la quale si è dichiarata più che soddisfatta di questa iniziativa, portata avanti da tutti i club, con l’augurio che si possa costruire un progetto concreto di concerto con le istituzioni che possa arrivare anche nei piccoli centri montani.