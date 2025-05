Inps. Potenziata la sede di Milazzo ma “chiude” Barcellona

La sede mamertina diventa agenzia complessa mentre nella città del Longano ci sarà uno sportello Inps al Comune

Cambia tutto in Sicilia per gli uffici Inps. Prende il via martedì 3 giugno il piano di sviluppo e razionalizzazione delle agenzie dell’Istituto pensionistico. Piano che prevede una ri organizzazione degli uffici dei territori e che, per la provincia di Messina, prevede un potenziamento della sede di Milazzo. A Barcellona Pozzo di Gotto, invece, l’agenzia diventerà Punto Inps con uno sportello attivato in locali del Comune.

Il piano riorganizzativo per tutta la Sicilia

In base al Piano deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in data 18 dicembre 2024, le attuali agenzie territoriali di Bagheria, Milazzo, Caltagirone e Marsala saranno elevate al rango di agenzie complesse, con organici e mezzi ben più consistenti di quelli delle agenzie territoriali. Saranno queste strutture ad erogare servizi e prestazioni, non solo in favore di assicurati e pensionati, ma anche di lavoratori autonomi ed aziende.

Il Piano di riassetto territoriale prevede anche l’istituzione dell’agenzia complessa di Carini, per la quale è in corso il processo di reperimento dei locali da destinare a sede istituzionale della nuova struttura.

Sportello Inps a Barcellona

Nel contempo, proprio per assicurare la continuità del servizio di informazione e consulenza nei rispettivi territori di riferimento, le attuali agenzie territoriali di Partinico, Barcellona pozzo di gotto e Mazara del vallo verranno trasformate in Punti INPS, ospitati in locali di proprietà del Comune e gestiti da personale dell’INPS altamente specializzato, proprio nei servizi di informazione e consulenza. In queste strutture, volute dalla Direzione regionale per confermare la presenza dell’Istituto anche nelle aree non servite da agenzie, sarà peraltro possibile ottenere informazioni e consulenza anche nelle materie attualmente escluse dalla competenza delle agenzie territoriali.

Decongestionare le direzioni provinciali

“Ancora una volta l’Istituto – afferma il direttore regionale INPS Sicilia Sergio Saltalamacchia – risponde in modo puntuale ed efficace alle mutazioni intervenute nel tempo nel nostro territorio regionale. Questo rafforzamento che oggi si realizza, in Sicilia, attraverso l’istituzione delle Agenzie complesse di Carini, Bagheria, Caltagirone, Milazzo e Marsala, consente di attivare in modo capillare la funzione di governo dei flussi assicurativi e contributivi, in taluni casi anche in modalità specializzata e si pone il non più rinviabile obiettivo di decongestionare l’area flussi delle Direzioni provinciali di riferimento, favorendo, pertanto, una gestione più efficiente del soggetto contribuente.”