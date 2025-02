Inquinamento a villaggio Unrra e Contesse, il Consiglio comunale vuole risposte

Lunedì 24 febbraio i consiglieri puntano a far luce sulla vicenda dopo la richiesta partita da Rinaldo e dai gruppi di Basile

MESSINA – Il Consiglio comunale sul presunto inquinamento ambientale nei villaggi Unrra e Contesse si farà. I consiglieri si riuniranno in aula il prossimo 24 febbraio alle 13.30 con l’obiettivo di far luce sulla “presunta situazione di grave preoccupazione ambientale e sanitaria che interessa le aree dov’è in corso lo stoccaggio di materiale di risulta proveniente dai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania (2° lotto Taormina-Giampilieri).

La richiesta era stata presentata da Raffaele Rinaldo e dai colleghi consiglieri dei gruppi legati a Basile nei giorni scorsi e il presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, l’ha accordata programmando con urgenza i lavori, visto il tema. Nell’invito ci sono anche Asp, Arpa, Rfi, Italferr e l’osservatorio ambientale del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo.