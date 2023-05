Inquinamento elettromagnetico, nella zona jonica l'idea di un Piano antenne comprensoriale - Tempostretto

Partecipato convegno a S. Teresa organizzato dal Comitato Jonico Beni Comuni

S. TERESA – “Si può fare” sono le parole che riassumono meglio di tante altre il convegno comprensoriale che si è tenuto nei giorni scorsi a S. Teresa sul tema della gestione delle nuove tecnologie e la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici. L’evento è stat promosso dal Comitato Jonico Beni Comuni alla presenza dei cittadini, dei loro rappresentanti amministrativi e del dott. Alfio Turco di Polab uno studio tecnico che si occupa di razionalizzare la presenza delle stazioni radio base sul territorio comunale.

Il confronto ha dimostrato, intanto, che “si può fare”, nel senso che si può recuperare il governo civico del territorio su cui si compiono le più normali azioni quotidiane senza sacrificarlo sull’altare di un progresso che, mentre da un lato promette chi sa quale salto qualitativo, dall’altro sottrae sempre crescenti spazi di sovranità popolare, il cui costo non è quantificabile. E questo anche e soprattutto quando gli interlocutori sono le multinazionali.



Si può, dunque, stabilire anche di fronte a delle opere (solo) parificate a quelle di urbanizzazione primaria la migliore collocazione sul suolo comunale evitando così che scelte strategiche, soprattutto sul piano qualitativo vengano adottate da entità che operano solo su una dimensione quantitativa che mal si coniuga con l’interesse generale. Lo sviluppo tecnologico, come qualsiasi altro processo ci chiede l’adozione di una scelte tra le due possibili: governarlo o subirlo.

Gli amministratori comunali hanno espresso la volontà di ritrovarsi, nei prossimi giorni, tutti insieme attorno allo stesso tavolo per mettere in campo la possibilità di realizzare un Piano antenne comprensoriale. Razionalizzare la presenza delle Srb sul territorio, per quanto doveroso, è comunque solo un aspetto della questione che attiene alla minimizzazione dei campi elettromagnetici.