"Insieme è più buono", questo Natale ancora di più perché la casa del Cirs è salva - Tempostretto

I panettoni solidali sono più di 600 e li hanno realizzati 19 chef, alcuni dei quali stellati

MESSINA – Ancora una volta è la solidarietà a vincere. L’iniziativa natalizia del Cirs è giunta alla sua terza edizione e di anno in anno raccoglie sempre più partecipanti. Sia fra chi realizza i panettoni, sia fra chi li acquisti per donarli. “Insieme è più buono” è il nome del progetto e quest’anno il dolce lo è ancora di più per il Cirs che ha salva la sua casa. “Una vittoria non solo nostra ma di tutta la città, che continuerà ad avere una casa per le donne vittime di violenza“, dice la presidente Maria Celeste Celi. La sede storica della Casa Famiglia, infatti, rischiava di essere venduta.

La battaglia vinta dal Cirs e da tutta la città

La battaglia iniziata dal comitato e dall’Amministrazione comunale nel 2018 ha da poco portato a casa la vittoria con l’acquisizione dell’immobile da parte della Città metropolitana. “Per questo ringrazio dal cuore l’ex sindaco Cateno De Luca e Federico Basile che hanno fatto in modo che non perdessimo la nostra casa”, dichiara emozionata la presidente del Cirs. E proprio la casa è l’involucro dei panettoni solidali che chef, bakery e pastry chef e stellati hanno donato per questo Natale.

I 19 chef (anche stellati) che hanno donato i panettoni

L’iniziativa è cresciuta di anno in anno e sono arrivati a 19 i produttori del dolce natalizio. Ecco chi sono: l’Istituto “Antonello” e l’Its Albatros; i pasticceri messinesi Lillo freni, Lillo Vinci, Daniele Bonanzinga; i mastri fornai Francesco Arena e Natale Laganà; lo chef pizzaiolo Matteo La Spada; gli chef stellati e non Pietro D’Agostino, Giuseppe Raciti, Paolo Romeo, Nino Ferreri, Francesco Furnari, Carmelo Patti, Pietro Di Noto; e poi Orange Moon, Pasticceria Ciccio Parisi di Roccalumera. Hanno poi partecipato la Tenuta Rasocolmo con un liquore e Dionisio Randazzo con la casa di pan di zenzero.

E poi la casa di pan di zenzero

“Non ero pronto a realizzare panettoni ma ho voluto dare il mio contributo e quale migliore prodotto che ricordasse il Natale se non il pan di zenzero”, racconta il pasticcere Randazzo mentre prepara e decora una casetta nel corso della presentazione dell’evento alla stampa. Il suo dolce è proprio a forma di casa, proprio ciò che il Cirs rappresenta per le donne che affrontano la fase del reinserimento sociale dopo le violenze subite.

Anche le aziende che credono nel progetto e continuano a sposarlo sono cresciute. Le imprese locali hanno già prenotato centinaia di panettoni da regalare ai propri dipendenti. Persino i volontari della mensa di Sant’Antonio li hanno acquistati per poi donarli a loro volta ai poveri che pranzano e cenano da loro a Natale. Un circolo virtuoso di solidarietà che anche per questo Natale scalda i cuori di chi dona. Come ha sottolineato il volontario del Cirs Gianfranco Penna: “E’ molto più bello donare che ricevere”.

“Il Cirs non fa beneficienza ma economia solidale”

“Qui non stiamo facendo beneficienza ma economia solidale, abbiamo costruito un circolo virtuoso che si arricchisce sempre di più nel tempo”, aggiunge Maria Celeste Celi. “Rendere le donne autonome significa anche dare una mano all’economia e dal punto di vista etica stiamo facendo cittadinanza attiva, stiamo dando una mano al mercato del lavoro cittadino. La scommessa la vinciamo quando una donna si inserisce in un contesto lavorativo”. Il Cirs infatti ha scelto come strumento di riabilitazione delle donne proprio la cucina. E non è un caso, la scelta è arrivata dopo molte sperimentazioni. La cook therapy è stata quella vincente. “Perché la cucina sviluppa il senso di familiarità, consola, unisce, ricrea il clima familiare perduto. Le nostre ospiti cucinando diventano padrone di casa, da donne accolte accolgono.

I panettoni si possono prenotare ed acquistare direttamente al Cirs in via Monsignor Bruno o nei supermercati Despar.