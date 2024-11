“Insieme è più buono”, torna la campagna del Cirs con tanti partner da tutta la Sicilia

Il panettone solidale può essere già prenotato. A partecipare tanti enti e associazioni. La presidente Celi: "Chi lo regala ai suoi cari aiuta le nostre ospiti"

MESSINA – Torna per la IV edizione “Insieme è più buono”, la campagna natalizia promossa e organizzata dal Cirs Casa-Famiglia, presentata oggi alla Camera di Commercio di Messina. L’iniziativa ha riunito nel segno della solidarietà chef, pastry e bakery chef da tutta la Sicilia e l’IIS Antonello. Tutti i partner mettono a disposizione i panettoni di loro produzione a favore dell’iniziativa, il cui ricavato sarà a sostegno del Cirs. Inoltre, i panettoni e altri prodotti dolciari vengono preparati anche dalle donne ospiti delle strutture gestite dal Cirs, nell’ambito dei progetti di formazione e inserimento lavorativo a loro destinati. “Insieme è più buono” nasce proprio per implementare le attività legate ai laboratori di cucina, catering e pasticceria, fondamentali per restituire alle donne, attraverso il lavoro, l’autonomia perduta. Tutto il ricavato sarà interamente destinato a queste finalità e rendicontato.

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina, la segretaria generale dell’Ente Camerale Paola Sabella, la presidente del Cirs Maria Celeste Celi e il direttore di Gran Mirci Renato Salvadore. La presidente Maria Celeste Celi ha affermato: “Il Cirs, presente in tutta Italia da più di 60 anni ha dimostrato con varie esperienze che l’accoglienza come metodo ed il lavoro come strumento, abbiano contribuito in maniera significativa al reinserimento sociale di varie fasce di soggetti svantaggiati. Gli obiettivi principali dei progetti educativi per le ospiti della nostra casa famiglia e dell’alloggio segreto per le donne vittime di violenza, per questa ragione si basano su studio, formazione e lavoro. Nello scegliere la filiera dell’artigianato alimentare, catering, ristorazione abbiamo considerato naturalmente le esigenze del mercato locale e sperimentato quanto possa essere terapeutica la cucina come ambiente di lavoro. Oggi chi regala ai suoi cari o ai propri dipendenti il panettone del Cirs non fa beneficenza, ma agevola dunque l’autonomia ed il reinserimento sociale e lavorativo delle nostre ospiti”.

Come funziona

Diverse anche le aziende che hanno già aderito al progetto solidale del Cirs prenotando i panettoni da regalare a Natale ai loro dipendenti o contatti. Si tratta di Comet srl, Gruppo Caronte & Tourist, l’Università telematica Pegaso, il Centro Estetico Il Sole e La Luna e la Cooperativa Agricoltori Ionici. Le prenotazioni dei panettoni sono ancora in corso da parte di altre aziende e privati. Per assicurarsi il proprio panettone in cambio di una donazione basta chiamare lo 090.362235 o scrivere a cirscasafamigliamessina@gmail.com.

Chi ha aderito

La campagna natalizia si svolge in sinergia con numerosi chef, pastry chef e bakery chef e con l’IIS Antonello di Messina, che ogni anno contribuiscono in modo concreto e totalmente gratuito alla realizzazione del progetto donando i loro panettoni al Cirs.

Da Taormina hanno dato la loro adesione lo chef Pietro D’Agostino, una stella Michelin ristorante La Capinera di Taormina e lo chef Dionisio Randazzo del ristorante Nunziatina, con le sue casette di pan di zenzero, pensate per i più piccoli, mentre lo chef Giuseppe Geraci del ristorante Modì di Torregrotta propone i biscotti alla cannella. Altro partner, sempre dalla provincia, la pasticceria Ciccio Parisi di Roccalumera. Altri due chef stellati hanno aderito, si tratta dello chef Nino Ferreri, una stella Michelin del Ristorante Limu di Bagheria, con i suoi buccellati palermitani e lo chef Giuseppe Raciti, una stella Michelin del Ristorante Zash di Riposto, che ha prodotto i panettoni con l’importante collaborazione del suo pasticcere, Alessandro Parisi. Fanno parte del progetto anche lo chef Paolo Romeo, presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina, il pluripremiato pizza chef Matteo La Spada, i bakery chef Francesco Arena, Natale Laganà e Carmelo Patti, i pastry chef Lillo Freni e Lillo Vinci e l’azienda dolciaria Orange Moon.

Prodotti confezionati dal Cirs, prosegue la produzione di dolci

I prodotti donati vengono confezionati nella sede del Cirs in iconiche scatole a forma di casa, che rievocano la casa famiglia che il Cirs gestisce, simbolo dell’impegno quotidiano a favore di donne e bambini in difficoltà. Prosegue con successo, inoltre, la produzione di panettoni artigianali classici e in vasocottura, novità dell’edizione 2024, nel laboratorio autorizzato presente nella sede del Cirs da parte delle ospiti della casa famiglia guidate dal tutor-chef Gianfranco De Salvo. Da quest’anno le ragazze, nell’ambito di un progetto alla formazione in ambito culinario e dolciario, seguite dalla cuoca Simona Tripodi, hanno realizzato anche altri prodotti, che sono disponibili per la realizzazione di cesti natalizi o da regalare singolarmente. Si tratta di biscotti alle mandorle, i cirsarelli, i cirsuddi e le praline, le ciambelline di pastafrolla, oltre al classico limoncello. Il packaging sia dei panettoni, che degli altri dolci, è stato curato dal volontario Gianfranco Penna.

I panettoni e gli altri prodotti possono essere prenotati chiamando il Cirs Casa Famiglia allo 090.362235 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, o scrivendo a cirsacasafamigliamessina@gmail.com.