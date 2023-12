Instradart tra arte e cultura: tutto pronto per l'evento natalizio degli artisti - Tempostretto

Estemporanee d'arte, live drawing, teatro e musica in via Legnano, che per l'occasione sarà chiusa al traffico sabato 23 dicembre dalle 15 alle 21

MESSINA – Tutto pronto per un altro dei tanti eventi attesi in vista del Natale: Instradart. L’evento partirà alle 15 di sabato 23 dicembre in via Legnano, che sarà chiusa al traffico, e durerà fino alle 21. Già dal momento del lancio dell’iniziativa, il 12 dicembre, sono stati tanti gli artisti messinesi a dimostrare il proprio entusiasmo e che hanno chiesto di poter partecipare, per quello che sarà un programma ricco di eventi. Sarà un momento di incontro tra l’arte e i cittadini, con gli artisti protagonisti nel raccontare la storia di Messina, portando in strada il proprio talento.

Gli organizzatori

Organizzato da diverse associazioni, insieme all’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata, l’evento si aprirà con l’assessora, il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, che daranno il via a estemporanee d’arte, live drawing e performance teatrali e musicali. A proporre l’idea sono stati l’Officina del Sole, il Centro Olistico Ka Nui, la Galleria Zancle Art Project, la Fumetteria “La Torre Nera”, Piccione Cornici e Stretto Crea. Presente anche Igers Messina, social media partner dell’evento.

Il programma

Instradart sarà caratterizzato da aree tematiche specifiche: vere e proprie isole artistiche, in cui disegnatori realizzeranno le loro opere all’aperto, guide turistiche specializzate e narratori del mistero faranno rivivere coi loro racconti storia, arte e segreti della città; performers teatrali metteranno in scena piccoli spettacoli, il tutto accompagnato dal sottofondo musicale di artisti che suoneranno dal vivo.