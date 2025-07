Insulti sessisti alla fisica Greison, la solidarietà della rettrice Spatari

Attacchi social alla "rockstar della fisica" perché indossava un abito scollato prima della cerimonia Unime a Taormina

Attacchi social a Gabriella Greison. In occasione della consegna dei diplomi di laurea UniMe, al teatro antico di Taormina, la madrina della cerimonia, la fisica Gabriella Greison è stato oggetto di attacchi sessisti per un abito giudicato scollato (e siamo nel 2025) nel video in cui annuncia la partecipazione all’iniziativa dell’Università di Messina.

Così Gabriella Greiscon, laureata in Fisica nucleare, scrittrice, giornalista, drammaturga, vera e propria “rockstar della fisica” come divulgatrice, sulla sua pagina Facebook: “L’ironia disinnesca l’assurdo. Perché se ti attaccano per lo scollo e ignorano i contenuti, non puoi rispondere con la lista delle pubblicazioni scientifiche: puoi solo ridere e far ridere. L’ironia è un modo per dire: vedo tutto, capisco tutto, ma non sono qui con te, sono da un’altra parte. Perché se la realtà era la mia voce che parlava davanti a cinquemila giovani e la loro era una polemica sulle spalline, l’unico modo elegante per ricordargli che sono fuori tema è l’ironia”.

Spatari: “Splendido intervento a Taormina di Gabriella Greison

Ed ecco la nota della rettrice Unime, Giovanna Spatari: “Ritengo di interpretare la volontà di chi è intervenuto alla cerimonia di Taormina, nel ringraziare la dott.ssa Gabriella Greison per lo splendido intervento che ci ha regalato. Le sue parole hanno offerto a tutti noi una visione profonda e originale di ciò che è il nostro tempo, del percorso di maturazione che ragazze e ragazzi sono chiamati ad affrontare e dello spirito creativo con il quale va pensato il futuro. Ha, inoltre, voluto omaggiare la nostra terra, con riferimenti emozionanti alla sua storia, alla sua cultura, alla sua tradizione. Non possiamo che esprimerle solidarietà per i commenti sessisti ricevuti da chi, evidentemente, non ha strumenti per comprendere lo spessore della persona e l’importanza dei messaggi che veicola. Da chi, ancorato a una cultura desueta e antistorica, ne continua a utilizzare le modalità e i codici espressivi”.

Foto dalla pagina Fb di Gabriella Greison.