Insulti sessisti per un abito scollato alla fisica Greison, madrina della cerimonia Unime

Attacchi social alla "rockstar della fisica" per un video prima della manifestazione a Taormina

Attacchi social a Gabriella Greison. In occasione della consegna dei diplomi di laurea UniMe, al teatro antico di Taormina, la madrina della cerimonia, la fisica Gabriella Greison è stato oggetto di attacchi sessisti per un abito giudicato scollato (e siamo nel 2025) nel video in cui annuncia la partecipazione all’iniziativa dell’Università di Messina. Il caso è diventato nazionale.

Così Gabriella Greiscon, laureata in Fisica nucleare, scrittrice, giornalista, drammaturga, vera e propria “rockstar della fisica” come divulgatrice, sulla sua pagina Facebook: “Riepilogo per chi non c’era. Ieri ho fatto un video, mentre dicevo che ero in partenza per andare a fare la madrina alla consegna delle lauree al teatro di Taormina, e avevo un abitino fresco scollato, perché c’erano 44 gradi. Pare sia stato uno scandalo. Ah, e nel video parlavo di libertà, scelte, coraggio e futuro. Mica di saldi estivi da Zara. Ho risposto ad alcuni messaggi indignati. Ora, con che probabilità io non mi sono accorta che avevo quel vestitino, e ho comunque fatto un video per condividere con voi un bel momento frutto del mio lavoro e del mio studio? Spoiler: 0%. Quando mi hanno chiesto di fare la madrina alla cerimonia di laurea più bella d’Italia, mica mi hanno detto “porta con te anche un colletto rigido e un moralista anni ’50 in borsetta”, no?”.

“Nel 2025 vi sconvolge una donna che parla di scienza con un bel décolleté?”

E ancora: “Io ho portato la mia voce, il mio cervello e un bel discorso da tenere tutti incollati, e sono partita con un vestitino verde estivo che mi metteva allegria, e la metteva anche a chi avevo intorno. E siamo nel 2025. Cioè: il mondo brucia, i ghiacciai si sciolgono, l’intelligenza artificiale ci legge nel pensiero…e a voi sconvolge una donna che parla di scienza con un bel décolleté? Ma sul serio? Quello che vi ha turbato non è il vestito. È il fatto che una donna possa parlare di fisica quantistica senza ricordare un uomo, e quindi senza chiedere il permesso. Che possa salire su un palco, spiegare la funzione d’onda e Schrödinger, e intanto avere le tette. Ops. Non c’è un dress code per la dignità. E se cercate la decenza in un centimetro di stoffa, invece che nel contenuto delle parole, vi consiglio un esperimento: provate a usare il cervello e a posizionarvi nell’anno in corso, con tutte le lotte che sono state fatte da quelle prima di me. Fa caldo, ma funziona ancora”.

“Una donna può parlare di fisica quantistica, emozionare una platea e scegliere da sola cosa mettersi, anche se scollato”

“Domanda: secondo voi, com’erano vestite ieri le migliaia di ragazze che si sono laureate? A loro è quindi preclusa la carriera scientifica? Oggi vi consiglio di leggere “Sei donne che hanno cambiato il mondo”. Per continuare il discorso, vi dico solo che sto cercando di rispondere a tutti quelli che insistono nell’esprimere la loro indignazione da stamattina all’alba. Magari ne posto alcuni nelle stories di instagram, perché la cosa si sta facendo interessante. E non hanno ancora sentito cosa ho detto dal palco, tra l’altro. E sì, tranquillizzo tutti, l’abito della cerimonia era ancora peggio di quello che ho messo per viaggio. Ma, domanda: chi ha fatto quei commenti (che dice anche che legge i miei libri) ‘con chi pensava di avere a che fare?’ Vi ricordo io con chi avete a che fare: anni fa, all’inaugurazione dell’anno scolastico al Politecnico di Torino — invitata anche lì come madrina — ho fatto un discorso dove tutti hanno pianto, riso, si sono emozionati… e avevo un tailleur con la canottiera cortissima che lasciava intravedere la pancia. Cioè, lo stomaco scoperto e il cuore in piena vista. E già che ci siamo: anni e anni fa, a Padova, nell’aula magna dove insegnava Galileo Galilei, io sono salita in piedi sulla cattedra per parlare ai ragazzi”.

“Un’esperienza speciale a Taormina davanti a cinquemila ragazzi”

“Con chi pensavate di avere a che fare, quando avete letto “Uccideró il gatto di Schrödinger?” (Che comunque consiglio ora a chi non l’ha letto). Nel 2025 una donna bella può parlare di fisica quantistica, emozionare una platea, e scegliere da sola cosa mettersi. Sì, anche se è scollato. Sì, anche se vi distrae. Si chiama shock culturale. Ok, al prossimo post vi faccio sentire cosa ho detto sul palco. Intanto, beccatevi come ci sono salita: con un vestitino rosso lungo, bretelline sottili, e la schiena nuda. E sì, scollatissimo. Lo so. Ma io, sul palco, ci vado col pensiero in ordine… e vestita come mi pare. Eccomi. Finalmente sul palco.

Dopo i lunghi post, le risposte indignate, le analisi sartoriali, gli esami di bon ton, i processi alla scollatura… ecco la realtà vera. Quella che ho vissuto io. A Taormina. Davanti a cinquemila ragazzi e ragazze. Con la rettrice, i professori, i prorettori, i rettori, i dottorandi, le famiglie, tutti felici per la bellissima serata e il discorso che ho costruito per loro. E il mio discorso – che ha fatto ridere, piangere, e pensare, così mi hanno scritto in centinaia che c’erano, erano lì presenti e hanno ascoltato e visto tutto – era il centro di tutta questa mia fatica che dura da giorni. Tutto un altro mondo, tutto un altro momento.

Un momento vero. E intanto, sui social, succedeva l’assurdo”.

Foto dalla pagina Fb di Gabriella Greison.