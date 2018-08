Enzo Caruso presidente del Teatro. Alessandro Russo: "Nomina valida?"

Rischia di saltare ancora prima dell’insediamento la nomina di Enzo Caruso a presidente del Teatro Vittorio Emanuele (vedi qui). L’indicazione da parte del sindaco Cateno De Luca infatti potrebbe non essere valida, in virtù di quanto disposto dal decreto assessoriale emanato pochi giorni dopo la scelta effettuata dal primo cittadino (avvenuta il 27 luglio). In pratica, secondo quanto stabilito dall’assessore regionale Pappalardo con proprio decreto il presidente deve essere nominato dalla Regione e non dal Comune.

A segnalare la novità normativa è il consigliere comunale di LiberaMe Alessandro Russo, che sulla delicata questione ha deciso di interrogare De Luca.

“In data 31/07/2018 – spiega l’esponente del partito democratico - l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha emesso un decreto (D.A. n. 09/Gab) che, al suo articolo 1, espressamente così prescrive: “(…) Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Regionale ‘Teatro di Messina’ è così composto: - da un rappresentante della Regione Siciliana, designato dall’Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con funzioni di presidente e di legale rappresentante; - da un componente designato dal Sindaco della Città di Messina; da un componente designato dal legale rappresentante della Città Metropolitana di Messina”.

“Nel citato Decreto Assessoriale (art. 3) – sottolinea Russo - si prevede che entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso l’E.A.R. ‘Teatro di Messina’ è onerato di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni “

Il consigliere comunale evidenzia quindi come “l’articolo 12 dello Statuto dell’E.A.R. ‘Teatro di Messina’ che prescrive che le funzioni di Presidente del C.d.A. siano esercitate dal componente nominato dal Sindaco della Città di Messina è evidentemente in contrasto con la nuova disciplina stabilita dal decreto assessoriale del 31/07/2018 poco sopra citato”.

Russo fa inoltre presente che “tra i requisiti richiesti per la nomina in seno al C.d.A. rientrano anche la “mancanza di conflitto di interessi”, ‘inconferibilità’ e ‘incompatibilità’, oltre ad una “qualificata esperienza almeno quinquennale negli Enti e nelle Pubbliche amministrazioni”.

Alla luce di quanto scritto, il consigliere comunale interroga il sindaco per sapere “se la nomina del Presidente del C.d.A. dell’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”– non rispondente alla nuova disciplina stabilita dal decreto assessoriale regionale – sia efficace o se, piuttosto, non sia in contrasto e quindi da revocare per procedere secondo il nuovo iter; se sia stata verificata approfonditamente la sussistenza dei requisiti dei designati in seno al C.d.A. segnatamente in tema di anni di esperienza in seno alle Pubbliche Amministrazioni (ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001) e di effettiva mancanza di conflitto d’interessi ovvero d’incompatibilità; quali misure intenda adottare l’Amministrazione comunale per adeguare lo Statuto dell’E.A.R. alle nuove previsioni stabilite dal decreto assessoriale del 31/07/2018”.

L’esponente del Civico Consesso ritiene “della massima urgenza doversi evitare all’Amministrazione potenziale danno o contenzioso.”

Intanto dalla sua pagina Fb il sindaco De Luca fa sapere che martedì 7 agosto incontrerà a Palermo l’assessore Sandro PAPPALARDO ed entro venerdì 10 si terrà conferenza stampa congiunta a Messina.

“Nel frattempo – commenta - la situazione rimane invariata e i nuovi organi dell’Ente teatro non si insedieranno”.

DLT