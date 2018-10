Isola pedonale. Giannetto e Argento (M5S) vogliono riaprire il dibattito

E' stato un tema caldo nei cinque anni di amministrazione Accorinti, poi l'eco si è spenta. Vogliono riaccenderla i consiglieri del movimento 5 Stelle, Serena Giannetto e Andrea Argento, che hanno presentato un'interrogazione a proposito. "La nostra comunità - scrivono - ha il diritto di usufruire di una zona pedonale permanente nel cuore commerciale della città, prendendo come esempio il modello di concezione europea in cui le aree più densamente popolate di una città devono essere sottratte all'inquinamento atmosferico, a quello acustico e ad una viabilità priva di regole".

Non un provvedimento semplice, per i due consiglieri, però "necessario. Il successo di una zona pedonale dipende da vari fattori: la zona pedonale deve essere raggiungibile in modo semplice e alternativo; deve essere dotata di elementi di attrazione che suscitino l’interesse dei pedoni e li spingano a visitarla con qualunque condizione climatica; deve essere dotata di aree con adeguata illuminazione, di aree di sosta, di aree dedicate al relax (panchine, fontane, ecc) e di aree naturalmente sicure. In poche parole vivibile. Se ad oggi un’iniziativa come questa non ha trovato adeguato successo è stato sia per il mancato coinvolgimento della società civile in tutti i suoi aspetti sia per l’assenza di una visione di lungo periodo".

L'obiettivo è "aprire un confronto, anche con le parti interessate, per dare ai cittadini la possibilità di esprimersi in un luogo di incontro. Non vogliamo aprire un dibattito su quale sito sia migliore tra via dei Mille e viale San Martino, in quanto l’uno non escluderebbe l’altro, ma ci piacerebbe che tutti insieme trovassimo delle soluzioni. L'obiettivo è quello di dare alla comunità un luogo che ritrovi lo spirito di aggregazione e che dia, anche, la possibilità al privato di pianificare le proprie scelte sia come cittadino sia come imprenditore".