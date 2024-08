Interventi nella rete idrica, nuovi cantieri per ridurre le perdite

Ordinanze viabili dal 19 agosto per consentire i lavori Amam con il Pnrrr a Messina

MESSINA – Interventi di razionalizzazione, efficientamento e riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina. Continua il progetto Amam finanziato con fondi Pnrr per 21 milioni, la cui scadenza è fissata per marzo 2026. Un appalto ala ditta Sicil Tecnoplus. E, nelle prossime settimane partiranno quattro cantieri in centro, prima di passare alla zona nord. Le ordinanze viabili del Comune di Messina, dal 19 agosto al 30 settembre, riguardano, per consentire i lavori, l’isolato compreso tra le vie Buganza, Napoli, Salandra e Giolitti; le vie Salandra, Giolitti, Lazio, S. Martino; le vie Lazio, Giolitti, Roma e San Martino: le strade perimetrali dell’isolato compreso tra le vie Reggio Calabria, Lucania, Napoli e Roma; le vie Roma, Giolitti, Lucania e San Martino.

Viene pertanto istituito il divieto di transito con rimozione coatta dei mezzi dalle 7 alle 18, esclusi i festivi. E, ancora, vengono limitati la sosta e il transito veicolare e pedonale, con limitazione della velocità a 30 km/h in alcuner zone.

La sostituzione di 150 km di condotta terziaria a Messina

Nei prossimi due anni verranno sostituiti 150 km di condotta terziaria in quasi tutta la città. Le aree di intervento vanno da Gazzi all’Annunziata. Si tratta di quelle tubazioni che collegano la condotta principale, sotto le strade, alle case. Ed è proprio in questo collegamento che si registrano le principali perdite d’acqua. Alla fine di questi lavori, si perderà meno acqua e nei rubinetti ne arriverà di più.

