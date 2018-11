A-18, manutenzione del verde in tutti gli svincoli

Avviata la manutenzione del verde in tutti gli svincoli dell’ intera autostrada Messina-Catania (Messina, Roccalumera, Taormina, Giardini Naxos, Fiumefreddo, Giarre, Acireale e Catania). Gli interventi saranno eseguiti in orario diurno e, se necessario, in ore notturne. La conclusione è prevista per il 14 gennaio 2019. Per eseguire tale tipologia di manutenzione sarà necessario parzializzare, di volta in volta, le rampe di uscita e quelle d’entrata. In corrispondenza del cantiere il limite di velocità è fissato in 40Km/h. Posto il divieto di sorpasso. Apposita cartellonistica indica lavori e deviazioni.

Infine, il Consorzio ha prorogato - fino al 14 dicembre - gli interventi del verde in corso d’opera nella tratta autostradale Fiumefreddo-San Gregorio.