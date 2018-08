La fogna a Fondo De Pasquale e Fondo Basile non è più... di casa

Problema fogna risolto per gli abitanti di Fondo De Pasquale e Fondo Basile. L'intervento è stato sollecitato dal Consiglio della V Circoscrizione, presieduto da Ivan Cutè.

“Prezioso – ha detto il presidente – è stato il contributo della squadra Amam diretta dall'Ingegniere Natale Cucè e sul campo dal geometra Briguglio. Sono stati tempestivi e con un lavoro mai interrotto hanno posto la parola fine al problema che da troppi anni affliggeva i cittadini della zona”.

Il problema non era di facile soluzione in quanto in diversi punti sotterranei le tubature della rete fognante erano divelte. Gli scavi e le sostituzioni delle tubature sono stati eseguiti dagli operatori Amam per due intere giornate fino a quando le prove necessarie di portata hanno dato esito positivo.

“Un grosso plauso e riconoscimento agli ex lavoratori Cea – ha detto ancora Ivan Cuté - ai quali va una menzione particolare. Il loro contratto scadrà il 31 agosto e non hanno ancora le idee chiare in merito al proprio futuro. Chiederò all'Amministrazione comunale delucidazioni al riguardo perché questa situazione potrebbe incidere negativamente sull'organico Amam. Si tratta di 14 operatori necessari alla buona funzionalità dell'azienda e che sono sicuro che il sindaco Cateno De Luca affronterà nel migliore dei modi”.