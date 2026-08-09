 "Parole in transito", yoga e storytelling si fondono a Torre Faro

“Parole in transito”, yoga e storytelling si fondono a Torre Faro

Redazione

“Parole in transito”, yoga e storytelling si fondono a Torre Faro

domenica 09 Agosto 2026 - 11:00

Il progetto dell'associazione Metropolis si unirà a "Sicily Yoga Escapes" di Bruno Porcari per un'esperienza doppia, all'insegna della ricerca delle radici

MESSINA – Il progetto “Parole in transito”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito del programma ESC30 (European Solidarity Corps – Progetti di solidarietà), prosegue. A Messina è l’associazione Metropolis ad aver portato avanti l’iniziativa allo scopo di creare un percorso “umano e creativo” con al centro la parola come autodeterminazione. La scrittura è quindi strumento per farsi conoscere e conoscersi, un mezzo per creare una relazione tra pari. Tutto all’insegna di inclusione e cambiamento sociale.

Il prossimo incontro del progetto sarà lunedì 10 agosto alle 18.30 nella spiaggia di Torre Faro, davanti al lido Horcynus Orca. E sarà in collaborazione con “Sicily Yoga Escapes” di Bruno Porcari. Yoga e storytelling si fonderanno per scavare nelle proprie radici e raccontare quartieri, case e ricordi. All’incontro seguirà un rinfresco offerto proprio dal lido Horcynus Orca e la partecipazione sarà gratuita.

L’associazione Metropolis, in questi mesi, ha creato uno spazio sicuro, accogliente e stimolante dovei ragazzi si sono potuti esprimere liberamente, apprendere, sentire ascoltati e riconosciuti. E anche imparare l’italiano, grazie ai volontari di Arcigay Messina.

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